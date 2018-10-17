ترمب: سأترشح لولاية ثانية.. وحظوظ بلومبيرغ "ضئيلة"

أكد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الثلاثاء، أنه سيكون مرشحاً لولاية ثانية من أربع سنوات في العام 2020، مبدداً بذلك التكهنات حول نواياه.



وقال الرئيس الأميركي لشبكة "فوكس بيزنس" رداً على سؤال حول رغبته في الترشح: "نعم، مئة بالمئة".



وحول منافسيه المحتملين أشار إلى الملياردير مايكل بلومبيرغ الذي لم يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية، وأعلن للتو أنه سجل نفسه مجددا كديمقراطي. لكن ترمب اعتبر أن فرص بلومبيرغ بالفوز ضئيلة.



وأضاف الرئيس الأميركي: "هناك الكثير من الأشخاص الذين سيترشحون، أتوقع أشخاصاً سيئين بالفعل".



وكان الرئيس الأميركي قلب موازين السياسة الأميركية مع فوزه المفاجئ في العام 2016 على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.



وحتى قبل أن يبدد نتائج توقعات استطلاعات الرأي بفوز سهل لكلينتون، تمكن ترمب من هزيمة عدد من المرشحين الجمهوريين التقليديين للوصول إلى تسمية الحزب الجمهوري له كمرشح للرئاسة.



والاختبار الأول للوضع السياسي في البلاد سيكون الشهر المقبل مع انتخابات منتصف الولاية في الكونغرس، حيث يأمل الديمقراطيون في انتزاع السيطرة على مجلس النواب على الأقل من أيدي #الجمهوريين.