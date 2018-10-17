ترمب: ولي العهد السعودي أكد بدء التحقيق بقضية خاشقجي

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتهامات والاستنتاجات التي تطلق بشأن قضية الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، محذراً من التسرع في الحكم حول هذه القضية.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس مساء الثلاثاء، دافع ترمب عن المملكة العربية السعودية في وجه ما وصفه بالقفز إلى النتائج والإدانة فيما يتعلق باختفاء خاشقجي قبل معرفة كل الحقائق، قائلاً إنها حالة من حالات "أنت مدان حتى إثبات العكس" -بدل أن تكون أن بريء حتى اثبات العكس- وهذا لا يعجبني".

وكان ترمب اتصل في وقت سابق الثلاثاء بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. وقال الرئيس الأميركي إن الأمير محمد بن سلمان أبلغه أن "التحقيق في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال #خاشقجي بدأ، وسيوسع على نحو سريع".

وكان فريق تحقيق سعودي تركي مشترك كان استهل قبل أيام في إسطنبول، إجراءات التحقيق في قضية اختفاء خاشقجي، الذي انقطعت أخباره منذ الثاني من أكتوبر.