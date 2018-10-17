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"صباح" التركية تنفي امتلاكها تسجيلات لخاشقجي بالقنصلية

المصدر: الحدث.نت
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نفى مراسل صحيفة "صباح" التركية في واشنطن، راغب صويلو، مزاعم امتلاك الصحيفة تسجيلات صوتية للحظات التحقيق مع جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وأكد صويلو في تغريدة على "تويتر" أمس الثلاثاء عدم صحة الأنباء المتداولة عن امتلاك صحيفته أي تسجيلات تشير إلى وجود جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية.

ويأتي ذلك إثر تناقل وسائل إعلام تركية خبراً يفيد بحصول صحيفة "صباح" على فيديو مدته ثلاث دقائق، يثبت وجود خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول ومزاعم تعذيبه وقتله.

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