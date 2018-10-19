تحذير أممي من نزاع مدمر بغزة.. والاحتلال يطلق قبضته العسكرية

حذر موفدُ الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من احتمال اندلاع نزاع جديد مدمر في قطاع غزة.



وقال ملادينوف في كلمة ألقاها عبر اتصال فيديو مباشر إن غزة تنهارُ و إن كل المؤشراتِ الإنسانية والإقتصادية والأمنية والسياسية تواصلُ التراجع.. ولا تزال المنطقة على حافة نزاع جديد قد يكون مدمرا.

وحذر المبعوثُ الأممي من تداعياتٍ كارثية ٍ ما لم تتخذ جميع الأطراف خطوات واضحة جدا لخفض التوتر.

من جانبه قال سفير فسلطين في الأمم المتحدة رياض منصور إنّ الفلسطينيين لن يطلبوا إذناً أو يتفاوضوا على حقهم المشروع بالعيش بحرية.

وقال "أن يعيش الفلسطينيون أحراراً هو حق طبيعي ومشروعٌ ولن نتخلى عنه، لن نتفاوض على هذا الحق مع أحد كما أننا لن نستأذن أحداً لممارسة هذا الحق الطبيعي والمشروع".

يأتي ذلك فيما هدد رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذِ إجراءٍ قوي للغاية إزاءَ تطورِ الاحداث على حدود القطاع.

هذا ويستعد الفلسطينيون للمشاركةِ في جمعةٍ جديدة من مسيراتِ العودة على حدود قطاع غزة.

وكشفت مصادرُ أن الفصائل الفلسطينية أجمعت على استمرارِ الطابع ِ السلمي للمسيرات وعدم الانجرارِ إلى عسكرتِها، لتفويتِ الفرصة على الاحتلال ِ الذي يحاولُ جر الفصائل ِ لعسكرة التظاهرات...

يأتي هذا فيما ذكرت مصادرُ إسرائيلية ٌ ان وفد المخابرات المصرية أوصل رسالة الى حماس بأن وقوع أي حد حدث غير عادي سيواجه برد اسرائيلي قوي.









