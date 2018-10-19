تركيا تنفي تقديم "أي تسجيل صوتي" لأي طرف بشأن خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لم تقدم تسجيلات صوتية لأي طرف في قضية اختفاء #خاشقجي.



وأكد أوغلو أن أنقرة ستقدم نتائج التحقيقات في اختفاء خاشقجي للعالم بكل شفافية.



وكان مراسل صحيفة "صباح" التركية في واشنطن، راغب صويلو، قد نفى منذ أيام، مزاعم امتلاك الصحيفة تسجيلات صوتية للحظات وجود جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.



وأكد صويلو في تغريدة له على "تويتر" عدم صحة الأنباء المتداولة عن امتلاك صحيفته أي تسجيلات تشير إلى وجود جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية.



ويأتي ذلك إثر تناقل وسائل إعلام تركية خبراً يفيد بحصول صحيفة "صباح" على فيديو مدته ثلاث دقائق، يثبت وجود خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول ومزاعم تعذيبه وقتله.

