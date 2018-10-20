إشادة عربية بالعدالة السعودية في التحقيق بقضية خاشقجي

مع اعلان السعودية بيان التحقيق في قضية جمال خاشقجي واعلان وفاته وملاحقةِ المتورطين..



قالت الخارجية المصرية إن قراراتِ العاهل السعودي تتسقُ مع احترام ِمبادئ القانون وتطبيقِ العدالة ِالنافذة



وأشادت الخارجية بما وصفته القراراتِ والإجراءاتِ الحاسمة والشجاعة التي اتخذها الملكُ سلمان في قضية خاشقجي



من جانبها عبرت الإمارات عن دعم ِموقفِ السعودية وأشادت بتوجيهاتِ وقرارات ِخادم الحرمين الشريفين بشأن قضية خاشقجي



من جهتها أشادت البحرين بالاهتمامِ الكبير للملك سلمان في إرساء العدل وكشفِ الحقائق ِبنزاهة وموضوعية.

وأكدت أن السعوديةَ كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادىء



كما أشادت البحرين بالمكانةِ الإقليميةِ والدولية العالية التي تتمتعُ بها السعودية وجددت موقفَها المتضامن بقوة مع السعودية ورفضَها التام لكل ما يمس أمنَها وسيادتَها واستقرارها.

أشادت دولة #فلسطين بالتوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين بشأن قضية #جمال_خاشقجي، لتأكيد إرساء العدل والإنصاف والحقائق والقانون.



وأكدت فلسطين أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ.

