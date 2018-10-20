تقارير: إيران زودت حزب الله بأسلحة متطورة مرورا بقطر

أشارت تقارير استخبارية أميركية وغربية إلى أن #إيران قد كثفت مؤخرا إرسال شحنات من الأسلحة والمواد العسكرية المتطورة إلى حزب الله اللبناني، وأن الشحنات العسكرية قد وصلت #مطار_بيروت على متن طائرة شحن عسكرية إيرانية الثلاثاء الماضي.



وتضمنت الشحنات منظومة متطورة لتحديد المواقع (GPS) لتصنيع صواريخ غير موجهة وتحويلها إلى صواريخ موجهة بدقة ما يزيد من خطر تهديد أمن إسرائيل.



وغادرت الطائرة الإيرانية بيروت الأربعاء متوجهة إلى الدوحة ثم غادرت #قطر إلى طهران مساء الخميس.

