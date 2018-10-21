ارتفاع ضحايا فيضانات "لبان" في المهرة اليمنية إلى 11 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا فيضانات إعصار "لبان" في محافظة المهرة اليمنية إلى أحد عشر قتيلاً، ويجري البحث عن 25 مفقودا في عدة مناطق نتيجة عزلها بسبب السيول.



وقال مسؤول في السلطة المحلية السبت، إن عملية الإغاثة من قبل التحالف والسلطة المحلية مستمرة من خلال مروحيات تقوم بإيصال المساعدات الإغاثية وأخرى تبحث عن مفقودين.



وانتشلت فرق الطوارئ السبت ثلاث جثث جرفتها السيول في مركز محافظة المهرة "الغيضة".



وأضاف المسؤول أن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى بعض أحياء مدينة الغيضة بعد إصلاح شبكة الكهرباء والمياه من قبل فرق التحالف، كما بدأت إعادة آلاف الأسر إلى مساكنها بعد تراجع منسوب السيول في بعض المناطق ولا يزل هناك ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين أسرة ممن تم إجلاؤهم عن منازلهم في مراكز ومخيمات إيواء بانتظار ترميم منازلهم لإعادتهم إليها.



هذا ووصلت أمس الجمعة كميات جديدة من المساعدات إلى مطار الغيضة في المهرة، المحافظة التي تضررت خلال الأيام الماضية بشكل كبير نتيجة إعصار لبان.



فقد تم نقل مزيد من المواد الإغاثية عبر مطار الغيضة، وتوزيعها على 4 قرى في منطقة عشبوت الواقعة غرب الغيضة بمسافة 180 كلم تقريباً.

