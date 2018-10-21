الجيش الليبي يؤكد الاتفاق على توحيده.. والرئاسي ينفي

بعد أن أكد العميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أن الضباط المجتمعين في القاهرة اتفقوا على توحيد الجيش الليبي، على أن يكون المشير خليفة حفتر قائدا عاماً، بالإضافة للاتفاق على تأسيس ثلاثة مجالس عسكرية، نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس، المدعومة دولياً، ذلك معتبراً تصريحات المسماري "غير مسؤولة.



وقال المجلس الرئاسي، في بيان له ليل الجمعة، إنه "لا صحة لما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وتصريحات لبعض الشخصيات التي لا تتبع حكومة الوفاق من أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية" في إشارة لبيان المتحدث الرسمي باسم القيادة العام للجيش مساء الجمعة.



وأشاد المجلس الرئاسي بالجهود الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية مؤكد على أهميتها "لإنهاء الانقسام الحالي في البلاد"، لكنه اعتبر تصريحات المسماري "غير مسؤولة وتؤثر سلبا على النتائج المرجوة من اجتماعات مهمة مستمرة من أكثر من عام".



كما أكد المجلس في بيانه أنه ملتزم بالثوابت التي نص عليها الاتفاق السياسي وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات وضرورة تبعية المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية تنفيذية.

وكان العميد #أحمد_المسماري ، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أكد في وقت سابق الجمعة أن الضباط المجتمعين في القاهرة اتفقوا على أن يكون المشير #خليفة_حفتر قائدا عاما للجيش بالإضافة للاتفاق على تأسيس ثلاثة مجالس عسكرية.



وقال المسماري، في بيان مساء الجمعة، إن ضباط المنطقتين الشرقية والغربية لا يزالون يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة برعاية مصرية، مشيرا إلى أنهم اتفقوا حتى الآن على ثلاث بنود:



تشكيل قيادة مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى ومجلس القيادية العامة، ومناقشة مقترحات وسبل معالجة الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، والاتفاق على أن يكون مجلس القيادة العامة الذي يترأسه المشير حفتر هو واجهة المؤسسة العسكرية للبلاد.



وأكد المسماري أن اللقاءات الحالية ناقشت "الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المناطة بكل مجلس من المجالس الثلاثة" في إشارة إلى أنه لم تطرح أسماء لشغل مناصب المجالس الثلاث حتى الآن، لكن الاتفاق فيما يبدو جرى على الإبقاء على اسم المشير حفتر في منصبه كقائد عام للجيش.