السعودية.. وزير العدل يتعهد بمحاسبة جميع المقصرين

أكد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن العدالة والشفافية تمثل نهج المملكة في كافة القضايا ولا يثنيها سوى مبدأ تطبيق العدالة.

كما شدد في اتصال هاتفي مع العربية مساء السبت أن الملك سلمان وولي العهد لطالما أكدا أن محاسبة المرتكب نهج ثابت في المملكة، وكل ما حصل سابقاً من محاسبات يؤكد ذلك.

وفي رد حول المدة التي قد تأخذها التحقيقات في قضية خاشقجي، أشار إلى أن المدة والإجراءات في كافة القضايا نظمتها القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويمكن للقضية أن تأخذ وقتاً.

يذكر أن الوزير كان أكد في وقت سابق السبت أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إثر الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن #جمال_خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة بمواطنيها كافة والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان.

وأشار إلى أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.

من جانبها، رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالأوامر الملكية الهامة التي صدرت فجر السبت عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبالبيان الصادر عن النائب العام السعودي، فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيدةً بالتحقيقات التي أجرتها المملكة حتى الآن والتي تشير إلى الحرص الكبير لدى خادم الحرمين الشريفين على استجلاء حقيقة الأحداث في تلك القضية التي شغلت الرأي العام وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

إلى ذلك أعربت عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحفي السعودي، معيدة التأكيد على رفضها تسييس تلك القضية أو استغلالها من قبل أي طرف بما في ذلك التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو اجراءات أحاديةً في أي صورة من الصور ضد المملكة، التي ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.