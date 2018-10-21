غزة.. إسرائيل تعيد فتح معبري إيريز وكرم أبو سالم

امر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأحد بإعادة فتح المعبرين مع قطاع غزة للأشخاص والبضائع، بعد أربعة أيام على إغلاقهما إثر إطلاق صاروخ من القطاع على مدينة بجنوب إسرائيل.



وجاء في بيان صادر عن مكتب ليبرمان أن قرار إعادة فتح معبر إيريز للأشخاص ومعبر كرم أبو سالم للبضائع "جاء بعد تراجع أعمال العنف في غزة خلال نهاية الأسبوع وجهود حركة حماس لاحتواء" المتظاهرين.



وفي وقت سابق، حذر موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من احتمال اندلاع نزاع جديد مدمر في قطاع غزة.



وقال ملادينوف في كلمة له، إن غزة تنهارُ و إن كل المؤشراتِ الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية تواصلُ التراجع، ولا تزال المنطقة على حافة نزاع جديد قد يكون مدمرا.



وحذر المبعوث الأممي من تداعيات كارثية ما لم تتخذ جميع الأطراف خطوات واضحة جدا لخفض التوتر.

