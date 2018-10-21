واشنطن: نسعى لحرمان إيران من امتلاك أسلحة نووية

في اطار جولته الشرق أوسطية وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسِ الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد وزيرُ الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن الغرضَ الأساسي من رحلته هو ضمانُ عدم امتلاك إيران أسلحة نوويةٍ في اي وقت على الإطلاق..



وقال "هذه المحطة الأولى في رحلتي إلى الشرق الأوسط من ضمن ستة بلدان سأزورها.. ليس لدينا شريك أفضل من إسرائيل في حربنا ضد الإرهاب ومكافحة تمويله، سنناقش تطبيق العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر ...وهذا جزء هام من خطوة خروجنا من الاتفاق النووي ومن خطتنا لضمان عدم وجود أسلحة نووية في إيران. ليس الآن وليس خلال عشر سنوات وليس في أي وقت على الإطلاق. هذا هو الغرض الأساسي من هذه الرحلة".

