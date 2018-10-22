العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي

أعرب خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد #جمال_خاشقجي رحمه الله.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".



وقد عبر صلاح خاشقجي عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.



كما أجرى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه سموه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله .



وقد أعرب صلاح خاشقجي، عن جزيل شكره لسمو ولي العهد على تعزيته ومواساته لهم في الفقيد .