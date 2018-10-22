مستشار البيت الأبيض كوشنير: السعودية حليف هام لأميركا

قال المستشار في البيت الأبيض جاريد كوشنير إن #السعودية حليف هام للولايات المتحدة.

وأضاف كوشنير أن بلاده ما زالت في مرحلة البحث عن حقائق في #قضية_خاشقجي.

وأكد كوشنير أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، ووزير الخارجية مايك بومبيو سيقرران الخطوة المقبلة بعد معرفة الحقائق في قضية خاشقجي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء.

وقال أردوغان في كلمة باسطنبول أمس الأحد "سأدلي ببياني عن هذه القضية يوم الثلاثاء خلال اجتماع الحزب".

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نقلت عن مسؤول سعودي قوله، إن جمال خاشقجي توفي في القنصلية نتيجة خطأ من فريق التفاوض، مؤكداً أن تقارير المهمة الأولية "لم تكن صحيحة مما اضطرنا للتحقيق".

وقال إن فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صلاحياته واستخدم العنف وخالف الأوامر، مشيراً إلى أن وفاة خاشقجي بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته، وفق تقرير أولي.

وأضاف أن تصرف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة، مشدداً على أن التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة.

وقال المسؤول السعودي إن ارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعهم للتغطية على الحادثة، منوهاً بأن المتهمين في هذه القضية 18 وهم موقوفون قيد التحقيق.