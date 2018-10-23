إيران مستعدة لمحادثات مع واشنطن شريطة "الاحترام المتبادل"

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد بلاده خوض محادثات مع الإدارة الأميركية، "في إطار الاحترام المتبادل".

وأوضح ظريف، في تصريح لوكالة "كيودو" اليابانية، الثلاثاء، أنّ طهران ليست لديها شروط مسبقة لبدء المحادثات مع واشنطن، لكن على الأخيرة احترام إيران.

وتابع قائلاً: على الأطراف التي تجلس حول طاولة المفاوضات، أن تحترم بعضها البعض، ونحن ليست لدينا شروط مسبقة للتفاوض مع الأميركيين، لكن على الأخيرة أن تبدي الاحترام لإيران، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول".

وأشار الوزير الإيراني، إلى مواصلة العديد من الدول علاقاتها الاقتصادية مع طهران، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وأكد ظريف، أن بلاده ستتمكن من التغلب على العقوبات الأميركية.

وفي أغسطس الماضي، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران، عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب، انسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015.

وفي نوفمبر المقبل، ستفرض الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على إيران، تتعلق بالصناعات النفطية، بعد فرض حزمة أولى مرتبطة بصادرات صناعية وعمليات مصرفية، في أغسطس الماضي.