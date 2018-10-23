جون بولتون: المحادثات مستمرة مع السعودية بشأن خاشقجي

نقلت محطة "إيكو موسكفي" الإذاعية الروسية عن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قوله اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ترغب في معرفة كل التفاصيل المتعلقة بكيفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإن المحادثات مستمرة مع السلطات السعودية بشأن القضية.

وكان المستشار في البيت الأبيض جاريد كوشنير، قد قال في وقت سابق إن #السعودية حليف هام للولايات المتحدة.

وأضاف كوشنير أن بلاده ما زالت في مرحلة البحث عن حقائق في #قضية_خاشقجي.

وأكد كوشنير أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، ووزير الخارجية مايك بومبيو سيقرران الخطوة المقبلة بعد معرفة الحقائق في قضية خاشقجي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء.