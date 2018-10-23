روسيا: لا يوجد اتفاق تسلح نووي في الأفق

رفض الكرملين اقتراحاً مفاده أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق كبير للحد من الأسلحة قد يمهد الطريق لمعاهدة جديدة.



وأعلن ترمب يوم السبت أن روسيا انتهكت معاهدة القوى النووية متوسطة المدى وأن الولايات المتحدة يجب أن تتركها. وحذر من أن الولايات المتحدة سوف تبدأ في تطوير مثل هذه الأسلحة ما لم توافق روسيا والصين على عدم امتلاكها أو تطويرها. لم تكن الصين طرفاً في المعاهدة.



قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للصحافيين اليوم الثلاثاء، إنه في الوقت الحالي "لا توجد آفاق لاتفاق جديد" ليحل محل معاهدة القوى النووية متوسطة، وإنه "موقف خطير" أن يتم التخلي عن المعاهدة دون بديل في الأفق.



ويزور جون بولتون مستشار الأمن القومي لترمب موسكو هذا الأسبوع لمناقشة التعاون الأمني مع روسيا ومن المتوقع أن يجتمع مع بوتين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.



