بومبيو: سنحافظ على المصالح الاستراتيجية مع السعودية

قال وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، الثلاثاء، إن بلاده ستحافظ على المصالح الاستراتيجية مع #السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه سيتم فرض عقوبات على المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح بومبيو خلال مؤتمر صحفي أن هنالك إجراءات أميركية مرتقبة ضد المتهمين في قضية #جمال_خاشقجي، قائلا "سنحاسب المتورطين في قضية قتل جمال خاشقجي".

وأردف بومبيو أنه يتخد الخطوات المناسبة في قضية وفاة جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء تأشيرات دخول المتورطين في قضية خاشقجي إلى الولايات المتحدة.

وتابع وزير الخارجية الأميركي لدى رده على أسئلة الصحفيين المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالقنصلية السعودية بإسطنبول التركية، قائلا إن جمع معلومات إضافية عن مقتل خاشقجي سيجعلنا نفهم القضية، وسنبذل المزيد من الجهد لمعرفة الحقائق بشأن مقتل خاشقجي، مؤكدا أن "الأتراك قالوا لنا إن الفريق السعودي كان متعاملا جدا".

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد قال في وقت سابق الثلاثاء، إن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتل خاشقجي، مشدداً على أنه سيتم القبض عن كل المسؤولين عن الحادث.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحافي في إندونيسيا، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار ما حدث.

وكان الجبير أكد، الأحد، أن واقعة جمال خاشقجي كانت خطأ جسيماً وستتم محاسبة جميع المتورطين فيها، مؤكدا أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على علم بما حصل لخاشقجي.

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن تضارب التقارير بشأن خروج خاشقجي من القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول دفع السلطات السعودية لفتح التحقيق في الحادث، مشدداً على أن ولي العهد لم يكن على علم بما حدث للصحافي، ولهذا السبب نفى كل التقارير حول دور بلاده في القضية.

وأكد الجبير أن السعودية ستواصل تقديم المعطيات عن مقتل خاشقجي بمجرد توفرها، مضيفاً: "نريد كشف المعلومات بأقصى دقة ممكنة وليس المزاعم والشائعات والأقاويل، وهذا الأمر يتطلب وقتا ويجب توخي الحذر".

كما لفت الجبير إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مصمم شخصياً على محاسبة المتسببين في حادثة مقتل خاشقجي.