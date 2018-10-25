السعودية تحقق بمعلومات جديدة من تركيا عن قتلة خاشقجي

صرح النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، بأن المشتبه بهم في حادثة المواطن #جمال_أحمد_خاشقجي – رحمه الله - أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.



وحول نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية، قال النائب العام السعودي، الخميس، إنه وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي من خلال فريق العمل المشترك مع السعودية، تشير إلى أن المشتبه بهم تعمدوا ارتكاب الحادث، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).



وأوضح إن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.



والأربعاء، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة الاستثمار، أن حادث خاشقجي مؤلم لجميع السعوديين والعالم.. ولكل إنسان.



واعتبر أنه حادث بشع وغير مبرر، وأن المملكة تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى نتائج، وأن يأخذ المجرمون العقاب الرادع.



وشدد على أن التعاون بين السعودية وتركيا عمل مميز، وأن هناك الكثير يحاول استغلال الظرف.



وأكد أنه لن يحدث هذا الشرخ بين تركيا والسعودية طالما هناك الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.