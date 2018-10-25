محمد بن سلمان: لا شرخ مع تركيا بوجود الملك وأردوغان

قال الأمير محمد بن سلمان إنه لن يحدث شرخ مع تركيا بوجود الملك سلمان، وولي عهده والرئيس رجب طيب أردوغان.



وأضاف أن التعاون بين السعودية وتركيا عمل مميز، وأن هناك الكثير يحاول استغلال الظرف.



وقال: لن يحدث هذا الشرخ بين تركيا والسعودية طالما هناك الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وكان ولي العهد السعودي يتحدث عن حادث جمال خاشقجي، واصفاً الحادث بأنه مؤلم لكل السعوديين والعالم ولكل إنسان وأنه لا يمكن تبريره.



وتحدث الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة في مؤتمر مبادرة الاستثمار جمعته بولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بحضور الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.

