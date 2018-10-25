محمد بن سلمان يرأس أول اجتماع لإعادة هيكلة المخابرات

ترأس الأمير محمد بن سلمان، الخميس، أول اجتماع للجنة الوزارية التي أمر الملك سلمان بتشكيلها في 20 أكتوبر، من أجل إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في السعودية.



وقد ناقشت اللجنة خطة إصلاح الجهاز، وتقييم الوضع الراهن.



وفي التفاصيل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، فإنه بناءً على الأمر الملكي رقم 7422 الصادر في 20 أكتوبر والقاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، ترأس ولي العهد الاجتماع الأول لهذه اللجنة اليوم الخميس، واستعرضت خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصة فيما يتعلق بالعناصر التالية:

الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة.

الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها.

السياسات والإجراءات والحوكمة.

آليات الاستقطاب والتأهيل.



واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اللجنة اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها.