ولي العهد السعودي: حادث مقتل خاشقجي مؤلم للجميع وغير مبرر

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة الاستثمار الأربعاء، إن حادث جمال خاشقجي مؤلم لجميع السعوديين والعالم.. ولكل إنسان.



واعتبر أنه حادث بشع وغير مبرر، وأن المملكة تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى نتائج، وأن يأخذ المجرمون العقاب الرادع.



وأضاف أن التعاون بين السعودية وتركيا عمل مميز، وأن هناك الكثير يحاول استغلال الظرف.



وقال: لن يحدث هذا الشرخ بين تركيا والسعودية طالما هناك الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



في السياق الاقتصادي، أكد الأمير محمد بن سلمان أن الأرقام هي التي تتحدث، وأن العام المقبل ستكون الأرقام أفضل بكثير، وأن إيراداتنا غير النفطية في آخر عامين تضاعفت ثلاث مرات، وستكون هناك لأول مرة بتاريخ السعودية تقر ميزانية بأكثر من تريليون ريال سعودي، وهناك تضاعف في الوظائف مع أن نسبة الرواتب ستنخفض من الميزانية.



واعتبر ولي العهد السعودي أنه يعيش بين "شعب جبار وعظيم"، طالباً من الجمهور على سبيل الممازحة عدم تصديقه والثقة بالأرقام.



وقال إن همة السعوديين مثل "جبل طويق" ولن تنكسر.

