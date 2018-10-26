أميركا تختبر بنجاح قدرتها على إسقاط صواريخ كوريا وإيران

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الجمعة إنها اختبرت بنجاح نظاما صاروخيا مضادا للصواريخ الباليستية قبالة الساحل الغربي لهاواي مما يزيد القدرة على إسقاط الصواريخ التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها من دول مارقة مثل كوريا الشمالية وإيران.



وتم إطلاق الصاروخ الاعتراضي الذي تطوره الولايات المتحدة واليابان من المدمرة "جون فين" اليوم الجمعة بعد أن رصد الرادار الموجود على المدمرة الصاروخ الباليستي متوسط المدى المستهدف وتعقبه.



وفي أغسطس/آب الماضي حصل البنتاغون على تفويض ببحث خيارات جديدة للتصدي للصواريخ الكورية الشمالية الموجهة إلى الولايات المتحدة باستخدام الرادار ومزيد من الصواريخ.



ويسعى الجيش الأميركي لمعرفة ما إذا كان ممكنا أن تضيف الولايات المتحدة خطا آخر للدفاعات الموجودة من قبل لاعتراض الصواريخ.



والنظام "إيجيس" الذي استخدم في أحدث اختبار مزود بنظام الاعتراض "ستاندارد ميسيل 3 بلوك آي. آي. أيه" الذي يجري تطويره في مشروع مشترك بين شركة "ريثيون" الأميركية للصناعات الدفاعية وشركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة اليابانية.



ونشرت الولايات المتحدة نظام "أيجيس" الذي أنتجته شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية على 36 سفينة تابعة لسلاح البحرية الأميركية حتى الآن وكذلك في منشأة في هاواي.