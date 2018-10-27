أميركا.. اعتقال المشتبه به المتهم بقضية الطرود الملغمة

اعتقلت السلطات الأميركية مشتبهاً به "على صلة" بما لا يقل عن 12 رزمة مريبة وصناديق بريدية أرسلت إلى قادة ديمقراطيين وناشطين ليبراليين ينتقدون الرئيس دونالد ترمب.

وقال مسؤول فيدرالي أميركي لوكالة رويترز إن الشخص المقبوض عليه هو المشتبه به الرئيسي وربما يكون الوحيد في القضية.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، بأن الاعتقال تم بموقف للسيارات، وذكرت الشرطة أن المشتبه به يدعى سيزار سايوك يبلغ من العمر 56 عاماً من أفينتورا بولاية فلوريدا.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الأميركية: "يمكننا تأكيد احتجاز شخص واحد" ، معلنة أن مؤتمراً صحفياً سيعقد في الساعة 2:30 بعد الظهر (18:30 بتوقيت غرينتش).

وذكرت عدة وسائل إعلام أميركية أن المشتبه به تم احتجازه لاستجوابه في فلوريدا.

وكانت قناة "سي إن إن" التلفزيونية وشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) ذكرتا الجمعة أن السلطات عثرت على طرد مريب في فلوريدا، وأن الطرد وهو الحادي عشر في الولاية، كان مرسلا إلى السيناتور الديمقراطي كوري بوكر.

وقالت (سي.إن.إن) أيضا إن شرطة نيويورك تفحص طردا مريبا آخر بمكتب للبريد في المدينة.

وكانت السلطات كشفت أن طردين ملغومين أرسلا إلى جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كما أُرسل طرد ثالث إلى الممثل روبرت دي نيرو يوم الخميس.

وأضافت السلطات أن الطرود الثلاثة تماثل سبعة طرود أُرسلت إلى عدد آخر من الشخصيات الديمقراطية البارزة ومنتقدين للرئيس ترمب.