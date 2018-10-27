الجبير: سياسة إدارة ترمب عقلانية ودول الخليج تدعمه

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت، أنه يتم التعامل مع رؤيتين في الشرق الأوسط: "رؤية سعودية مستنيرة وأخرى إيرانية ظلامية"، موضحاً أن هناك إدراكاً بأن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب.



وقال الجبير إن النور ينتصر على الظلام، لافتاً إلى أن "السؤال هو كيف يمكن هزيمتهم؟".



وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش "حوار المنامة"، مؤتمر الأمن الذي يُعقد سنوياً في البحرين، والذي انطلق صباح السبت، بحضور عدد كبير من القادة والمسؤولين العرب والدوليين.

وأضاف الجبير أن السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وأن هذا لن يتغير، قائلاً: "هناك مصالح علينا حمايتها والوقوف مع من سيساعدنا. سياسة إدارة ترمب عقلانية وواقعية ودول الخليج تدعمه".

الجبير: المتورطون في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية

وعن قضية خاشقجي، أكد أنها أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات، مشيراً إلى أن جهات إنفاذ القانون السعودية في تركيا تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق. كما أضاف أن المتورطين في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية.



من جانب آخر، قال وزير الخارجية السعودي إن عملية السلام لا بد وأن تكون المفتاح للعلاقات مع إسرائيل. وتابع: "أعتقد أن مفتاح التطبيع مع إسرائيل هو المضي قدماً في عملية السلام التي تستند على المبادرة العربية التي أقرت في بيروت عام 2002 والتي تطالب إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس".



وعن سوريا، أشار إلى أن تردد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في تسليح المعارضة السورية دفع لتدخل الروس في سوريا.

مجلس التعاون.. وتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي

كما شدد على أن مجلس التعاون الخليجي سيبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، لافتاً: "حاولنا ألا يتأثر مجلس التعاون الخليجي بالخلافات مع قطر".

وأضاف: "نؤيد بقوة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، وعقدنا اجتماعات في السعودية مؤخراً مع كل دول مجلس التعاون ومع مصر.. المناقشات مستمرة وتركز على وضع إطار عمل".



وحول العلاقات مع العراق، قال الجبير: "نسعى للاستثمار في العراق وتطوير العلاقات".



وأشار أيضاً إلى أن تركيا دولة صديقة، قائلاً: "لدينا علاقات تجارية واستثمارية جيدة معها".

البحرين: السعودية هي ملاذ للاستقرار

من جانبه، أكد وزير خارجية البحرين أن المنامة ما زالت ملتزمة بجعل مجلس التعاون الخليجي ركيزة للاستقرار الإقليمي، وأن السعودية هي ملاذ للاستقرار وللرؤية المستقبلية لمنطقتنا.



من جهة أخرى، قال خالد آل خليفة: "لم نشك أبداً في حكمة السلطان قابوس في المساهمة بالقضية الفلسطينية".

إلى ذلك، أكد أن التحالف الأمني الإقليمي المقترح بين الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين ومصر والأردن سيكون "مفتوحاً أمام من يقبلون بمبادئه"، مضيفاً أنه في مثل هذا الوقت من العام المقبل سيكون تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي نشطاً.