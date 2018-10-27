الطائرات الإسرائيلية تستهدف موقعاً لكتائب القسام في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أن طائراته الحربية والمروحية بدأت بمهاجمة أهداف في قطاع غزة، فيما أفادت معلومات أن القصف استهدف مقراً لحركة حماس.



وأفاد مراسل وكالة الأناضول نقلا عن شهود عيان، بأن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعًا يتبع لكتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس. ووفق مصادر طبية فلسطينية لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع إصابات حتى لحظة كتابة هذا التقرير.



وفي وقت سابق قتل 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهات اندلعت إثر احتجاجات "مسيرات العودة"، الجمعة، قرب السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل في شمال قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.



وأوضح القدرة أن "عشرات المتظاهرين أصيبوا بعوارض الاختناق بالغاز (المسيل للدموع) أو بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال تجاه المشاركين في مسيرات العودة السلمية".



ومنذ 30 آذار/مارس، ينظّم الفلسطينيون في قطاع غزة "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها عام 1948، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.



وقتل حوالي 200 فلسطيني على الأقل بنيران جيش الاحتلال منذ بدء التظاهرات.