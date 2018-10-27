بومبيو يتوعد إيران بالعقوبات "الأكثر صرامة" في تاريخها

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن العقوبات الأميركية على إيران التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع، ستكون "الأكثر صرامة" في التاريخ ضد طهران.

وأكد بومبيو، في حديث صحافي مع أحد البرامج الإذاعية الأميركية، إن إيران تُعرّض الطيران المدني التجاري للخطر بسبب الإجراءات التي تتخذها.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن كل وكالة أو جهاز تابع للأمم المتحدة، يقدم تقاريراً عن الإرهاب، يحدد إيران كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وبيّن وزير الخارجية الأميركي أن بلاده حضّت شركاءها الأوروبيين لمساعدتها في مواجهة السلوك الإيراني.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية ضد طهران في الرابع من نوفمبر القادم وتهدف إلى تخفيض صادرات إيران النفطية إلى الصفر".



وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد انسحب من #الاتفاق_النووي مع إيران في مارس الماضي، وقرر عودة العقوبات ضد طهران.

