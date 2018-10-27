ماتيس: موسكو لا يمكنها أن تحلّ محل واشنطن بالشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن روسيا، التي تعزز نفوذها في سوريا بفضل انتصاراتها العسكرية لمصلحة رئيس النظام السوري بشار الأسد، "لا يمكن أن تحلّ محل" الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال ماتيس، في تصريحات معدة سلفاً أدلى بها أمام القادة العرب المشاركين في "حوار المنامة"، مؤتمر الأمن الذي يُعقد سنوياً في البحرين، إن "انتهازية روسيا وسعيها إلى تجاهل النشاطات الإجرامية للأسد ضد شعبه يثبت افتقادها إلى الالتزام الصادق بالمبادئ الأخلاقية الأساسية".

وأضاف: "اليوم أريد أن يكون ذلك واضحاً: وجود روسيا في المنطقة لا يمكن أن يحلّ محل الالتزام الطويل والدائم والشفاف للولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط -- التزام أكرر تأكيده بلا تحفظ".

وتابع ماتيس "ندعم الشركاء الذين يغلبون الاستقرار على الفوضى".

وكانت كاتي ويلبارغر المكلفة الشؤون الدولية في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" صرحت في الطائرة التي أقلت وزير الدفاع الأميركي إلى المنامة، حيث وصل الجمعة، أن ماتيس يريد تذكير الدول العربية بأنها تبقى "شريكاً مميزاً لأنها ملتزمة على الأمد الطويل".