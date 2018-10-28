بعد احتجاجات.. باكستان تحظر بث محتوى لتلفزيون الهند

أعادت المحكمة العليا في #باكستان فرض حظر على بث محتوى للتلفزيون الهندي بعد عريضة قدمها منتجون محليون.

وأعلن رئيس المحكمة ميان ثاقب نزار الحكم، السبت، وألغى الحكم الصادر، آخر صدر من محكمة أدنى العام الماضي وقضى برفع الحظر الذي فرض عام 2016 على بث محتوى هندي على التلفزيون أو الإذاعة المحليين.

وتقول الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام الإلكترونية الباكستانية إن قرار المحكمة قد ينفذ على الفور.

وفي وقت سابق هذا العام، منعت الهند عروضا لفنانين باكستانيين، وتوقفت بعض المحطات الهندية عن بث أي محتوى باكستاني.

كما دعا منتجون هنود إلى فرض حظر شامل على أي محتوى باكستاني، وهدد متطرفون هندوس بمهاجمة دور عرض سينمائية تعرض أفلاما لفنانين باكستانيين.

وخاضت #الهند وباكستان - وهما خصمان نوويان - ثلاث حروب منذ حصولهما على الاستقلال عن الحكم البريطاني عام 1947.