بنسلفانيا.. تحديد هوية مطلق النار على معبد يهودي

قتل 11 شخصا، السبت، عندما قام مسلح بفتح النار داخل كنيس في مدينة بيتسبرغ الأميركية الواقعة في ولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة، حسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية استنادا إلى مصادر محلية.

وقدّمت صحيفة واشنطن بوست وشبكة "سي بي أس" المحلية حصيلة الأحد عشر قتيلا، في حين لم يصدر بعد أي رقم رسمي.

وتمكنت السلطات في بيتسبيرغ من تحديد هوية مطلق النار في الكنيس اليهودي باسم روبرت باورز.

وقال المسؤول إن باورز في الأربعينات من عمره. واشترط المسؤول عدم الكشف عن هويته، لأن التحقيقات لا تزال جارية.

وقالت السلطات إن المسلح فتح النار خلال حفل تسمية طفل صباح السبت في كنيس شجرة الحياة في حي سكويريل هيل في مدينة بيتسبيرغ.

وقال مسؤولو المدينة إن ستة أشخاص بينهم أربعة من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح، فيما لقي العديد من الأفراد مصرعهم أيضا.

ويبعد الكنيس نحو 10 دقائق من وسط مدينة بيتسبيرغ، مركز نشاط المجتمع اليهودي هناك.

وذكر مسؤولو المدينة أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث كجريمة كراهية اتحادية.

وقال ويندل هيسريتش، مدير السلامة العامة في بيتسبيرغ، إن المتواجدين في مسرح الجريمة أصابهم فزع شديد، مؤكدا أنه واحد من أسوأ الأحداث التي شهدها، بما في ذلك بعض حوادث الطيران.

وأضاف أنه لا يوجد تهديد حقيقي الآن بعد إلقاء القبض على مطلق النار.

وكان مراسل "العربية" قد أفاد أن 7 قتلى سقطوا بإطلاق نار في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، السبت.

وأظهرت محطات تلفزيونية محلية أميركية، أن الشرطة في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، طوقت معبداً يهودياً السبت، بعد بلاغات عن وجود مسلح يطلق النار قرب المبنى في حي سكويريل هيل بشرق المدينة، لكن "سي سي إن" ذكرت نقلاً عن مصادر أن المسلح استسلم.

وقالت إدارة السلامة العامة في بيتسبرغ على تويتر، إن هناك شخصاً أطلق النار في المنطقة.

فيما قال مدير السلامة العامة في بيتسبرغ إن المشهد بعد إطلاق النار في المعبد "من أسوأ مشاهد الجريمة التي رأيتها على الإطلاق".

وأظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية الشرطة في موقع الأحداث خارج معبد (تري أوف لايف) اليهودي.

وقالت الشرطة الأميركية، إن رجلاً أبيض وراء الهجوم على المعبد اليهودي، بينما أفاد شهود عيان بإصابة عدد من رجال الشرطة في إطلاق النار، بينما تم اعتقال مطلق النار.

بدوره، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تويتر قائلاً: أتابع الأحداث التي تجري في مدينة بتسبرغ ببنسلفانيا. أنصح سكان منطقة سكويرل هيل في بنسلفانيا بالبقاء في منازلهم.