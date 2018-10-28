حادث بنسلفانيا.. ترمب يطالب بإعدام الفاعل

ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت بـ"الكراهية" في الولايات المتحدة بعد تعرض #كنيس في مدينة #بيتسبرغ لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص قبل أن يستسلم الجاني، وتخوّف من أن تكون حصيلة الضحايا "أكثر فداحة".



وقال ترمب في تصريح صحافي قبل أن يستقل طائرته متوجها للمشاركة في لقاء مع مزارعين، إنه يتخوف من أن تكون حصيلة الضحايا "أكثر فداحة" مما تم التداول به حتى الآن.



كما أعرب #ترمب عن رغبته بتشديد القوانين الخاصة بأحكام الإعدام. وقال "عندما يقوم أشخاص بعمل من هذا النوع لا بد من أن يحكم عليهم بالإعدام".



وكان مراسل "العربية" أفاد أن 7 قتلى سقطوا بإطلاق نار قرب معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، السبت.



وأظهرت محطات تلفزيونية محلية أميركية، أن الشرطة في مدينة بيتسبرغ في ولاية #بنسلفانيا، طوقت معبداً يهودياً، بعد بلاغات عن وجود مسلح يطلق النار قرب المبنى في حي سكويريل هيل بشرق المدينة، لكن "سي سي إن" ذكرت نقلاً عن مصادر أن المسلح استسلم.



وقالت إدارة السلامة العامة في بيتسبرغ على تويتر، إن هناك شخصاً أطلق النار في المنطقة.



وأظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية الشرطة في موقع الأحداث خارج معبد (تري أوف لايف) اليهودي.