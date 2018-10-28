ضغوطات على ترمب لعزل إيران عن النظام المالي العالمي

طالبت مجموعة من كبار أعضاء الكونغرس، المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت بتشديد العقوبات التي ستُفرض على إيران في الرابع من الشهر المقبل، معبّرين عن قلقهم من أن العقوبات المتوقعة قد لا تكون كافية لردع طهران.

وبحسب وسائل إعلام فإن مجموعة من أعضاء الكونغرس، بالإضافة إلى مستشارين من خارجه، يضغطون على ترمب حتى لا يخلّ بأحد وعوده بفرض ضغوط قصوى على إيران، معبرين عن رغبتهم في أن تشمل العقوباتُ المتوقعة بنداً يعزل طهران تماماً عن النظام المالي العالمي.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت وضعت على موقعها الرسمي، السبت، 27 عداداً عكسياً تنتهي يوم 4 نوفمبر المقبل، وهو موعد بداية الجولة الثانية من العقوبات الأميركية، التي من المقرر أن تكون أشد صرامة ضد إيران.

ويشكل هذا الجهاز ما يشبه الساعة التي تعد الأيام والساعات المتبقية ليوم العقوبات المقرر.

كما تشير صورة العداد إلى الـ 12 شرطاً التي وضعها مايك بومبيو، والتي تريد الولايات المتحدة من إيران تنفيذها.

يشار إلى أن الجولة الثانية من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران والتي ستبدأ في الرابع من نوفمبر القادم، تستهدف منع إيران من تصدير النفط بشكل نهائي.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع مجموعة (5+1) في شهر مايو الماضي، وأعادت فرض العقوبات على إيران مرة أخرى، حيث بدأت جولةٌ أولى، وينتظر أن تبدأ الجولة الثانية بعد يوم 4 نوفمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت إن العقوبات الأميركية على إيران والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع من الآن، ستكون "الأكثر صرامة" في التاريخ ضد الجمهورية الإسلامية.