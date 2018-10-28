موسكو: نجهّز أجوبة لأسئلة واشنطن عن اتفاقية التسلح

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، الأحد، إن موسكو بدأت في إعداد إجاباتها على أسئلة قدمها مسؤولون أميركيون تتعلق باتفاقية للحد من التسلح.

وذكر لافروف: "منذ أسبوع فقط وقبل يومين من إعلان هدف (الولايات المتحدة) الانسحاب من معاهدة القوى النووي المتوسطة المدى، أرسل الأميركيون عبر سفارتهم في موسكو لوزارة الخارجية الروسية قائمة مطولة من الأسئلة التي تمثل مبعث قلق لهم".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 20 أكتوبر إن واشنطن تعتزم الانسحاب من المعاهدة التي وقعها ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي مع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان عام 1987.

