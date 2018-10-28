وفاة فلسطيني أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي بمواجهات غزة

أفاد ناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أن فلسطينيا توفي الأحد متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت الجمعة قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة.

وقال أشرف القدرة في بيان إن "المواطن يحي بدر محمد الحسنات (37 عاماً) استشهد فجر اليوم الأحد متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رأسه خلال مسيرات العودة الجمعة الماضي في المنطقة الشرقية (الحدودية) قرب السياج الفاصل" في وسط قطاع غزة.

وقتل 5 فلسطينيين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة، بينما سقط سادس في انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته عرضاً، حسب شهود عيان.

وبذلك يرتفع إلى 214 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين منذ بدء هذه التظاهرات.

ويشهد السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 مارس "مسيرات العودة" التي ينظّمها الفلسطينيون رفضاً للحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 10 أعوام وتأكيداً على حقّهم في العودة إلى أراضيهم التي هجّروا منها عند قيام دولة إسرائيل في 1948.

