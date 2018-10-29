إيران تبيع نفطها في البورصة للالتفاف على العقوبات الأميركية

قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية إن طهران بدأت بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل تصديره في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية التي يبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر وتهدف إلى وقف صادرات إيران الرئيسية من النفط الخام.



ووفق الموقع، تمكنت إيران من بيع مئتين وثمانين ألف برميل من النفط الخام الى شركات خاصة بعد عرضها للبيع نحو مليون برميل بسعر يتجاوز قليلا أربعة وسبعين دولار للبرميل الواحد أي أقل بأربعة دولارات من سعر الطلب الأولي.

