طائرة اندونيسية بـ189 راكبا تتحطم بالمياه..والسبب مجهول

أفادت وكالة الكوارث الإندونيسية بأن الطائرة المنكوبة تحطمت في المياه ولا يزال السبب مجهولا.

وأكدت الوكالة أنه تم العثور على حطام طائرة الركاب الإندونيسية المنكوبة.

وكانت طائرة ركاب أندونيسية قد تحطمت الاثنين تابعة لشركة "ليون إير"للطيران المنخفض التكلفة، وأعلنت وزارة النقل الإندونيسية أن الطائرة المنكوبة كانت تحمل 189 شخصاً.



وأكد رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية أنه تم العثور على حطام في موقع فقد الاتصال بالطائرة المنكوبة. وأضاف أنه لا يمكن تأكيد وجود أي ناجين.



من جهته، أكد مسؤول بلجنة سلامة النقل في إندونيسيا أن الطائرة المنكوبة جديدة نسبياً.



وكانت إدارة الطيران المدني الإندونيسية أعلنت في وقت مبكر الاثنين أن طائرة ركّاب تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية للطيران المنخفض التكلفة، اختفت من على شاشات الرادار بعيد إقلاعها من مطار #جاكرتا في رحلة داخلية.



وقال يوهانس هاري دوغلاس المتحدث باسم الإدارة في بيان "لقد فقدنا الاتصال برحلة ليون إير الرقم جي تي 610. لقد أبلغنا طواقم الإنقاذ بهذه المعلومة"، مشيراً إلى أن الطائرة كانت تقوم برحلة بين جاكرتا وبانغكال بينانغ، المدينة الواقعة شمال العاصمة، في جزيرة #سومطرة ، والتي تستغرق الرحلة إليها في الطائرة أقلّ من ساعة.



إلى ذلك، أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا أن طائرة الركاب التابعة لشركة "ليون أير" تحطمت في البحر.



وقال يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت". وأضاف أن الطائرة فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها. ولم يتسن معرفة عدد من كانوا على متن الطائرة.