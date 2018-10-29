غزة.. مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شرق خانيونس

قال مسؤولون طبيون في قطاع غزة إن ثلاثة صبية فلسطينيين قتلوا في ضربة جوية شنتها إسرائيل علي السياج الحدودي بالقطاع شرق خانيونس.



وقالت إسرائيل إنها شنت هجوما على أشخاص يشتبه بأنهم كانوا يحاولون تفجير جزء من السياح الحدودي.



وذكرت وزارة الصحة في غزة إن اثنين من القتلى عمرهما 13 عاما والثالث عمره 14 عاما.



وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 216 فلسطينيا عند الحدود خلال احتجاجات فلسطينية بدأت قبل سبعة أشهر تقريبا ضد الحصار الإسرائيل لقطاع غزة ودعما لحق العودة إلى الأراضي وقُتل جندي إسرائيلي برصاص قناص.



وتقول إسرائيل إن استخدمها للقوة القاتلة ضروري لحماية الحدود من المتسللين المسلحين من غزة.



ويتصاعد العنف أحيانا إلى تبادل للقصف والذي حذرت إسرائيل من أنه قد يؤدي إلى نشوب حرب. وتوسطت مصر والأمم المتحدة مرارا في وقف لإطلاق النار.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه في الحادث الذي وقع اليوم الأحد قصفت طائرة إسرائيلية" ثلاثة إرهابيين بجوار السياح كانوا يحاولون تخريبه وزرع قنبلة على ما يبدو".



وقُتل أربعة فلسطينيين عند الحدود يوم الجمعة وردت جماعة ناشطة بغزة بإطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل مما أدى إلى شن إسرائيل عشرات من الغارات الجوية الانتقامية يوم السبت على الرغم من عدم سقوط أي قتلى.

