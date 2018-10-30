أردوغان: تركيا ستشن عمليات شرقي الفرات في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستقضي على المتشددين شرقي نهر الفرات في شمال سوريا، مضيفا أن تدخلها بدأ وسيجري شن المزيد من العمليات المكثفة قريبا.



وأدلى أردوغان بتصريحاته في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له بعد يومين من نشر وكالة الأناضول الرسمية تقريرا ذكر أن القوات التركية قصفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية السورية على الضفة الشرقية لنهر الفرات.



وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء، إن اتفاقا بين #تركيا وروسيا لمنع هجوم حكومي على #إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة في #سوريا يسير وفق الخطة الموضوعة وليست هناك مشاكل في تنفيذه.



وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيريه الأذربيجاني والإيراني في اسطنبول، أنه إذا اتخذت جماعات إرهابية أو متشددة "توجها مختلفا" في إدلب فستتدخل تركيا.



فيما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، إن تركيا تفعل ما بوسعها للالتزام بالتعهدات الصعبة لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية، وإن #روسيا لا ترى أن الاتفاق مهدد بالفشل.



وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف اليوم "لا نرى تهديدا حتى الآن. للأسف لا يسير كل شيء وفقا لما هو مخطط".



وأشار إلى أن موسكو ستبلغ المسؤولين السوريين بنتيجة قمة انعقدت في اسطنبول بين ألمانيا وفرنسا وتركيا وروسيا وتناولت الشأن السوري.