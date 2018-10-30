الفتاتان السعوديتان الغريقتان في نيويورك.. آخر التطورات

لا تزال التحقيقات جارية في قضية العثور على جثتين لشقيقتين سعوديتين عند نهر هدسون في نيويورك الأربعاء الماضي.

وقد تبين أن القنصلية السعودية في نيويورك، لم تبلغ بالعثور على جثتي الشقيقتين روتانا فارع البالغة من العمر إثنين وعشرين عاما، وتالا فارع البالغة من العمر ستة عشر عاما، إلا صباح السبت، بعد اكتشاف هوية وجنسية الفتاتين.

وفي بادئ الأمر، أعلنت شرطة نيويورك أنها ترجح قيام الشقيقتين بالانتحار بالقفز من جسر جورج واشنطن الذي يربط بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، إلا أنا بدأت تتوخى الحذر أكثر الان، خاصة بعد أن أصدرت القنصلية السعودية بيانا يحذر من التصريحات الصادرة دون تحرٍ للدقة.

وقد أكد بيان القنصلية الذي صدر مساء الاثنين، أن هناك تعاون مع السلطات المحلية لنيويورك، ووزارة الخارجية الامريكية والسفارة السعودية في واشنطن، لمتابعة القضية بشكل مستمر ودقيق، للوقوف على الحقائق من خلال تقرير الطبيب الشرعي والتحقيقات الجنائية الرسمية.

أما سفارة المملكة في واشنطن فقد أكدت أنها على تواصل مستمر بأسرة الشقيقتين روتانا وتالا، للوقوف سندا لهم ولمساعدتهم في هذه الظروف الصعبة، مع تعيين محامين مختصين في نيويورك وواشنطن للتواصل مع السلطات الرسمية الامريكية.

ووفقا لعدة مصادر رسمية وغير رسمية، فقد كانت روتانا تدرس في جامعة جورج ماسون في محافظة فيرفاكس القريبة من واشنطن، وعلم أنها كانت تسكن وأختها وشقيقهما والوالدة، في منطقة "فولز تشيرتش" في ولاية فرجينيا.

لكن روتانا انتقلت الى نيويورك قبل تسعة اشهر، وإنضمت اليها أختها تالا قبل شهرين وفقا للشرطة في نيويورك التي تتفحص الان ما سجلته عدسات كاميرات المراقبة المنتشرة في المدينة نيويورك للوقوف على تحركات الشابتين الأسبوع الماضي.

أما الأسباب التي أدت الى مقتل الشابتين السعوديتين، وهل كان الأمر اغتيالا أم انتحارا؟ فحتى هذه اللحظة لا يوجد جواب شاف تدعمه نتائج ذات مصداقية صادرة عن الطب الشرعي، أو التحقيقات الجنائية الرسمية.

