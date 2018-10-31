إندونيسيا.. تحديد موقع الطائرة المنكوبة ورصد إشارة بعمق 35 مترا

قال قائد الجيش الإندونيسي، صباح الأربعاء، إنه يعتقد أنه جرى تحديد موقع جسم طائرة شركة "ليون إير" التي تحطمت صباح الاثنين الماضي في البحر وعلى متنها 189 شخصاً.



وقال هادي تجاهغانتو لتلفزيون وان: "نعتقد بشدة أننا عثرنا على جزء من جسم الطائرة جيه.تي610".



من جانبه أعلن مسؤول بهيئة سلامة النقل الإندونيسية أن الفريق الذي يبحث عن طائرة رصد صوت إشارة في وقت متأخر الثلاثاء وغواصون يفحصون الموقع صباح الأربعاء.



وقال هاريو ساتميكو، نائب رئيس هيئة سلامة النقل، لـ"رويترز": "مساء أمس رصد الفريق صوت إشارة في موقع على عمق 35 متراً".



وقالت شركة "ليون إير" في وقت سابق إن الطائرة، التي كانت متجهة إلى مدينة بانكال بينانج بجزيرة سومطرة في رحلة مدتها ساعة وعشر دقائق، كانت تقل 181 راكبا - بينهم طفل ورضيعان - وثمانية من أفراد الطاقم".



وبعد العثور على حطام الطائرة المنكوبة التابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا بفترة وجيزة أعلن مسؤولون إندونيسيون أن عمّال الإنقاذ انتشلوا أشلاء بشرية للركاب.



ولا يزال عمال الإنقاذ يحاولون العثور على جسم الطائرة بعد العثور على حطام وأجزاء منها طافية في بحر جاوة.



وكان الطيار قد طلب العودة لمطار الإقلاع قبل دقائق من فقدان الاتصال بعد 13 دقيقة من بدء الرحلة. وكانت الطائرة تقل 189 شخصاً على متنها.



وكانت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا أعلنت في وقت سابق أن الطائرة التابعة لخطوط ليون تحطمت أثناء رحلتها (جي.تي 610). وأضافت أنها فقدت الاتصال بمسؤولي الملاحة الجوية على الأرض بعد 13 دقيقة من إقلاعها وأن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة لدى سقوطها.