غوتيريس يطالب بنزع سلاح ميليشيا حزب الله اللبناني

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير له سلمه لمجلس الأمن الدولي، من أن حزب الله اللبناني قادر على جر بلاده إلى الحرب، داعياً إلى نزع سلاحه.

واعتبر غوتيريس أن حزب الله هو أشد الميليشيات تسلحاً في لبنان، كما تساءل في تقريره على قدرة الدولة اللبنانية على ممارسة سيادتها في ظل تعزيز ترسانة حزب الله العسكرية.

كما طالب غوتيريس في تقريره بضرورة تطبيق القرار الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات في لبنان.

كما حذر التقرير الأممي من مغبة مشاركة حزب الله في النزاع الدائر في سوريا، معتبراً ذلك انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس في لبنان.

وأشار غوتيريس كذلك إلى مساعدة حزب الله للحوثيين في اليمن بمستشارين ومدربين عسكريين، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً خطيراً.

