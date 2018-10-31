مصارف عالمية: العلاقات مع الرياض أطول أمداً من ردة فعل

بعد حملات مكثفة من الإعلام الغربي حول قضية جمال خاشقجي دفعت العديد من المؤسسات المالية العالمية لسحب مشاركة رؤسائها التنفيذيين من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.



ولكن الغبار بدأ ينجلي، وعاد رؤساء هذه الشركات للتأكيد بأن العلاقة الاقتصادية مع السعودية أقوى وأطول أمدا من ردود الفعل السريعة التي أثارتها الحادثة.



فجيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase & Co. الذي كان من بين الأوائل للانسحاب من المؤتمر في الرياض، قال إن "العلاقات التجارية مع المملكة ستستمر" مضيفاً أن البنك يعمل في السعودية منذ أكثر من سبعين عاماً.



من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك HSBC جون فلينت أنه من الصعب التفكير في فك الارتباط مع السعودية نظراً لأهميتها لأسواق الطاقة العالمية.



وأضاف فلينت أنه يستبعد أن تشهد السعودية تأثيراً على تدفقات التجارة الخارجية والاستثمار.



أما بنك STANDARD CHARTERED فأيضا أكد على أهمية السعودية لأعماله حيث أعلن المدير المالي أن البنك لا يزال يمضي قدما بالحصول على ترخيص مصرفي للعمل في المملكة مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإدارة نشاط تجاري على المدى الطويل ولذلك فمن المهم للبنك أن تستمر هذه العملية.



يشار إلى أنه رغم انسحاب كبار التنفيذيين العالميين من مبادرة مستقبل الاستثمار الأسبوع الماضي إلا أن هذه الشركات بقيت ممثلة في المؤتمر من قبل بعض المسؤولين العاملين لديها، الأمر الذي يبرهن جاذبية السعودية وغناها ليس فقط بالنفط وإنما بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تصب في تحقيق رؤية 2030.