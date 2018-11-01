الرئيس اللبناني: الخلافات بشأن الحكومة "ليست سهلة"

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون إن الخلافات التي تعرقل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة "ليست سهلة"، مشيراً إلى أن العراقيل التي يتم اختلاقها ليست في مكانها وغير مبررة.

ولمح عون إلى أنه على خلاف مع حليفه ميليشيا حزب الله حول العقبة الوحيدة المتبقية لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي تصر ميليشيا حزب الله على إعطاء مقعد وزاري لحلفائها من السنّة على حساب كتلة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الأمر الذي رفضه الأخير.

ويحاول رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو.

وفي وقت لا يمانع سعد الحريري مطلب حزب الله، فإنه يرفض رفضاً كاملاً أن تأتي مسألة تمثيلهم من حساب الوزارات المخصصة لـ"تيار المستقبل".

وأحد الحلول المطروحة حالياً لحل هذه العقدة هو أن يستغني رئيس الجمهورية ميشيل عون عن وزير سني من حصته في الحكومة، وأن يستبدله بنائب سني تابع لـ"قوى 8 آذار".

لكن يرى المراقبون أن هذه الحلول لم تتبلور بعد، مستبعدين أن تتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة قريباً.