بولتون: لا نريد الإضرار بالأصدقاء من خلال عقوبات إيران

قال مستشار الأمن القومي الأميريكي جون بولتون إن واشنطن لا ترغب بالإضرار بالدول الصديقة والحليفة التي تعتمد على النفط الإيراني، خاصة بعد فرض عقوبات مشددة على صادرات إيران النفطية.

وأشار بولتون إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرك أن عدداً من الدول، بعضها قريب جغرافياً من إيران، لن تتمكن من التوقف بشكل كامل عن شراء النفط الإيراني على الفور، مضيفاً أن الإدارة الأميركية تدرس ما إذا كانت ستعطي بعض الدول التي خفضت مشترياتها من النفط الإيراني إعفاء من العقوبات التي ستسري على الصادرات الإيرانية في 5 من نوفمبر.

في السياق ذاته، اتهم نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إيران بأنها الداعم الأقوى للإرهاب العالمي وعنصر فعّال في الأنشطة الإرهابية المختلفة.

وفي تصريحات صحافية أدلى بها بخصوص العقوبات الأميركية المرتقب فرضها على إيران، أشار روبرت بالادينو أن العقوبات التي ستستهدف قطاعات التأمين والإنشاءات والنقل والمعاملات التجارية التي تشمل البنك المركزي بإيران، ستؤثر سلباً على الاقتصاد الايراني.

كما أكد بالادينو أن الادارة الأميركية ستعيد فرض العقوبات السابقة التي تم رفعها عن إيران عند التوصل لاتفاق النووي.



