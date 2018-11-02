أميركا تعيد فرض العقوبات على إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إعادة فرض العقوبات على #إيران التي رفعت وفق الاتفاق النووي 2015.



وأكدت الخزانة الأميركية أن شبكة سويفت العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة.



كما نوّهت الخزانة إلى إضافة 700 شخص وكيان إلى قائمة العقوبات على إيران.



فيما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الإعفاءات بشأن عقوبات إيران للدول الثماني مؤقتة وتهدف لاستقرار أسعار النفط.



من جهتها، ادعت طهران بعد التصريحات الأميركية أن لديها القدرة على إدارة شؤونها الاقتصادية في ظل العقوبات الأميركية، بحسب زعمها.