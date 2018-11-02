الداخلية البحرينية تحبط تهريب 6 مطلوبين بقضايا إرهاب

أعلنت وزارة #الداخلية_البحرينية، مساء الخميس، عن إحباط عملية تهريب 6 من المطلوبين أمنياً، والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية من خلال قارب تم تجهيزه لهذا الغرض.‎

وأوضحت الداخلية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية، أنه "ضمن الجهود الأمنية المبذولة لحفظ أمن الوطن، أحبطت الأجهزة الأمنية المعنية عملية تهريب 6 من المطلوبين أمنياً والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية، من خلال قارب تم تجهيزه لهذا الغرض، على أن يبحر من ساحل منطقة سماهيج".

وأضافت: "أن التحريات دلت أن أحد المقبوض عليهم، كان على تواصل مع أحد العناصر الإرهابية الهاربة والموجودة في إيران، والذي رتب للمقبوض عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم".

إلى ذلك، أسفرت أعمال البحث والتحري، بحسب الداخلية، عن تحديد هوية عدد من المشتبه بقيامهم بإيواء ومساعدة هؤلاء المطلوبين حيث تم القبض عليهم، وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيداً لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية للكشف عن ملابسات عملية التهريب والمتورطين فيها".