الفصائل في غزة تتوافق: احتجاجات الجمعة هادئة

أعلن مسؤول فلسطيني في "الهيئة العليا لمسيرات العودة" في #غزة أن الهيئة التي تضم ممثلي الفصائل الفلسطينية توافقت على أن تكون احتجاجات الجمعة هادئة لإعطاء فرصة لمباحثات التهدئة مقابل تخفيف الحصار الإسرائيلي، التي تجريها مصر.

وقال المسؤول، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، مساء الخميس، إن الهيئة ستحافظ على مواصلة مسيرات العودة، لكنها ستعمل على سلمية المسيرات ووقف البالونات الحارقة وتقليل إشعال الإطارات المطاطية.

من جهتها، ثمنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في بيان جهود مصر والأمم المتحدة من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته بكسر وإنهاء الحصار.

يذكر أن أكثر من مئتي فلسطيني وجندي إسرائيلي واحد، قتلوا منذ بدء الاحتجاجات قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 آذار/مارس الماضي للمطالبة بإنهاء الحصار عن القطاع وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم لدى إقامة دولة إسرائيل في 1948.