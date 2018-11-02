ترمب للمهاجرين غير الشرعيين: المخيمات تنتظركم

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الخميس، إنه على #الكونغرس وضع قوانين أكثر شدة تجاه #الهجرة_غير_الشرعية وإنه سيتم وضع المهاجرين غير الشرعيين في مخيمات مخصصة لحين ترحيلهم.

وأضاف ترمب في كلمة حول الهجرة أن "اللجوء غير الشرعي مكلف جدا لنا ولن نسمح به" وأردف قائلا "نحن بحاجة إلى يد عاملة ولكن بشكل منظم وشرعي".

وأكد ترمب أنه تم إرسال الجيش الأميركي إلى حدود المكسيك لوقف الهجرة. مشددا على أنه لن يتم إطلاق سراح المهاجرين المعتقلين حتى جلسات إبعادهم.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض "المهاجرون الذين يسعون للجوء سيكون عليهم تقديم أنفسهم بصورة قانونية في ميناء رسمي للدخول... من يختارون مخالفة قوانينا والدخول بطريقة غير مشروعة لن يتمكنوا بعد الآن من استخدام طلبات غير مستحقة للحصول على دخول تلقائي لبلادنا".