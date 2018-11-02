حادث طعن في لندن.. جرح شخصين قرب شركة "سوني ميوزيك"

أعلنت الشرطة البريطانية أن شخصين أصيبا بطعنات في حادث مستمر بوسط لندن، الجمعة، وأن ضباطا مسلحين متواجدون في مسرح الحادث عند مقر فرع شركة "سوني ميوزيك" في بريطانيا والواقع بمنطقة #كنسينغتون في وسط العاصمة البريطانية #لندن.

وذكرت شرطة العاصمة أنه تم إبلاغها بوقوع حادث في شارع "ديري" نحو الساعة 1100 بتوقيت غرينتش. وأضافت أن شخصا اعتقل، وأنها لا تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي.

وأفادت الشرطة في وقت سابق عن عمليات إجلاء تجري كإجراء احترازي في موقع الحادثة.

وكان تقرير قد ذكر أن ضباطا مسلحين من الشرطة البريطانية وصلوا على الفور إلى موقع الحادث.