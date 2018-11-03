مقتل جندي أميركي بهجوم في أفغانستان

قُتل جندي أميركي وأصيب آخر في كابول، السبت، في "ما يبدو أنه هجوم من الداخل"، في أحدث هجوم من نوعه يستهدف القوات الدولية في أفغانستان، وفق ما أعلن حلف شمال الأطلسي.

وقالت بعثة الحلف الأطلسي في بيان إن "التقارير الأولية تشير إلى أن المهاجم عنصر في قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية"، لافتة إلى أن المهاجم قُتل بأيدي "عسكريين أفغان آخرين".

كما أوضحت البعثة في بيانها أن الجندي الجريح نقل جواً إلى قاعدة باغرام العسكرية الجوية في شمال العاصمة، حيث ما زال يتلقى العلاج و"حاله مستقرّة".

كذلك تم فتح تحقيق لجلاء ملابسات ما حصل، وفق البيان.

ولم تعلن البعثة في الحال عن اسم الجندي القتيل.